Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
18 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa
'ya ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Konvoyun bir bölümü ise Viranşehir
ilçesinden geçerek Mardin- Şırnak
güzergahına ilerledi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:54 Kaynak: AA
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