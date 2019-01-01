Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa
'ya ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:39 Kaynak: AA
Yine Taksim Yine Taciz! Güven Timleri Anında Müdahale Etti
Taksim Meydanı'nda Suriyelilerin Yılbaşı Kutlaması Dikkat Çekti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cahit Zarifoğlu'nun Kitaplarının Yasaklandığı İddialarını Yalanladı
Meteoroloji Uyardı! Yarın Yurt Genelinde Havanın Yağışlı Olması Bekleniyor