Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Hatay
'a askeri sevkiyat yapıldı.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa
ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:44 Kaynak: DHA
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