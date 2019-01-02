Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
36 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru ilerledi.
Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:36 Kaynak: AA
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