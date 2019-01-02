Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

9 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen, mühimmat, jeneratör ve yakıt tankı yüklü kamyonlardan oluşan askeri konvoy, şehir merkezinden geçerek Mardin istikametine ilerledi.

Konvoyun geçişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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