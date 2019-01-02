Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten ayrıldı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten ayrıldı.



Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında hazır bekletilen askeri konvoy, kentten ayrılarak Gaziantep istikametine doğru hareket etti.



Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gidecek olan konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı

'Kırmızı Altın'dan Kadirli'ye Yılda 100 Milyon Liralık Katkı

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek

Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı