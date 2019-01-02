Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten ayrıldı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten ayrıldı.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında hazır bekletilen askeri konvoy, kentten ayrılarak Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya gidecek olan konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:40 Kaynak: AA
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