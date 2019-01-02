Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

18 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Artuklu ilçesine geldi.

Konvoy, Artuklu- Kızıltepe kara yolunda bulunan 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı giriş yaptı. Burada bir süre bekleyen araçlar, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Artuklu, Mardin, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:41:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]