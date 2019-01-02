Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'e ulaştı.



Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Artuklu ilçesine geldi.



Konvoy, Artuklu-Kızıltepe kara yolunda bulunan 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı giriş yaptı. Burada bir süre bekleyen araçlar, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.



Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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