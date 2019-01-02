Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

7 dakika önce

Hatay'dan yola çıkan askeri malzeme taşıyan araçlar, Gaziantep'e geldi.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
Hatay'dan yola çıkan askeri malzeme taşıyan araçlar, Gaziantep'e geldi.


Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen zırhlı araçlar ile yakıt tankı ve malzeme taşıyan askeri araçlar İslahiye ilçesinden geçiş yaptı.


Hassa-İslahiye kara yolundan geçen ve destek amaçlı sevk edilen araçlar, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Islahiye, Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek İYİ Parti'den İstifa Eden İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı

Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 18:45:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]