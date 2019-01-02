Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Hatay'dan yola çıkan askeri malzeme taşıyan araçlar, Gaziantep'e geldi.

Hatay'dan yola çıkan askeri malzeme taşıyan araçlar, Gaziantep'e geldi.





Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen zırhlı araçlar ile yakıt tankı ve malzeme taşıyan askeri araçlar İslahiye ilçesinden geçiş yaptı.





Hassa-İslahiye kara yolundan geçen ve destek amaçlı sevk edilen araçlar, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerledi.

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