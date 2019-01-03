Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
12 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten yola çıktı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten yola çıktı.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen zırhlı personel taşıyıcı ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:16 Kaynak: AA
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