Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
14 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'ten yola çıktı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis
'ten yola çıktı. Türkiye
'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep
istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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