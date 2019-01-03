Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
54 dakika önce
Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.
Kilis
'ten Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep
'e ulaştı.
Kilis'ten yola çıkan obüs, tank, zırhlı ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kente geldi.
Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa
istikametine ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:20 Kaynak: AA
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