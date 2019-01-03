Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e doğru hareket etti.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e doğru hareket etti.

Daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.


Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:00 Kaynak: AA

Gaziantep, Hatay, Suriye, Güncel
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