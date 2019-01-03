Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e doğru hareket etti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay
'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep
'e doğru hareket etti.
Daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.
Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:00 Kaynak: AA
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