Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı.
Kilis
'ten Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa
'ya ulaştı.
Kilis'ten yola çıkan obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:22 Kaynak: AA
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