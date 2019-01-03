Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

48 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'ten yola çıktı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'ten yola çıktı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:51 Kaynak: AA

Türkiye, Kilis, Suriye, Güncel
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