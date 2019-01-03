Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Kilis'ten yola çıkan obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:44 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Kilis, Suriye, Güncel
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