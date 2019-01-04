Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Gaziantep'e ulaştı.

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Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Gaziantep'e ulaştı.

Kilis'ten yola çıkan tank, kurtarıcı ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kente geldi.

Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:01 Kaynak: AA

Gaziantep, Kilis, Suriye, Güncel
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