Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

56 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'dan Mardin istikametine hareket etti.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'dan Mardin istikametine hareket etti.

Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen ve sabah Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yapan askeri araçlardan oluşan konvoy, sınıra doğru yola çıktı.

Konvoyun geçişi sırasında şehrin farklı noktalarında trafik ekipleri önlem aldı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinden geçen askeri araçlar, Mardin istikametine ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:35 Kaynak: AA

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