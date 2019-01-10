Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'dan Gaziantep istikametine hareket etti.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'dan Gaziantep istikametine hareket etti.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçların bulunduğu konvoy akşam saatlerinde güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, kısa süre sonra buradan da Gaziantep istikametine doğru yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Türkiye, Gaziantep, Hatay, Suriye, Güncel
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