Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'dan Gaziantep istikametine hareket etti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'dan Gaziantep
istikametine hareket etti. Türkiye
'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçların bulunduğu konvoy akşam saatlerinde güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, kısa süre sonra buradan da Gaziantep istikametine doğru yola çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:43 Kaynak: AA
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