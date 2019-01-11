Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Kocaeli'den yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.
Kocaeli
'den yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep
'e ulaştı. Derince
'den 19 vagona yüklenen Kayar Köprücü Tankları, mayın patlatma tankları ve diğer askeri araçlar, İslahiye
ilçesindeki Fevzipaşa
Garı'na geldi. Suriye
sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gelen konvoyun Diyarbakır
istikametine gittiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:59 Kaynak: AA
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