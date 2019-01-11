Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki birlikten Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki birlikten Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araçlar, demir yoluyla  Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Derince'den sevk edilen aralarında tankların da bulunduğu 19 vagondan oluşan konvoy, akşam saatlerinde demir yoluyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Garı'na ulaştı.

Burada verilen molanın ardından askeri personellerin refakat ettiği konvoy, Suriye sınırındaki bölgelere sevk edildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:29 Kaynak: DHA

Islahiye, Derince, Gaziantep, Suriye, Güncel
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