Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
16 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay
'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun
Garı'na ulaştı.
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:52 Kaynak: AA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık
Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir
Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada