Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

16 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na ulaştı.


Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:52 Kaynak: AA

İskenderun, TSK, Hatay, Suriye, Güncel
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