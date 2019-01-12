Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
56 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay
'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun
Garı'na ulaştı.
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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