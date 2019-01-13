Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren, İskenderun Garı'na geldi.

Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:53 Kaynak: AA

İskenderun, TSK, Hatay, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Yaşındaki Oğlunu Döverek Öldüren Cani Babanın İfadesi Ortaya Çıktı: Demirle Dövdüm, Sonra Kalp Masajı Yaptım Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü

Ünlü Meteorolog, İstanbul'da Etkili Olacak Kar İçin Tarih Verdi Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 13:41:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]