Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden gönderilen askeri araçları taşıyan tren, İskenderun Garı'na geldi.
Askeri araçlar, vagonlardan indirilerek kentteki birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:53 Kaynak: AA
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