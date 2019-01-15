Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen, aralarında makine ve teçhizat yüklü kamyonetlerin de bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Elbeyli ilçesine ulaştı.

Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Türkiye, Kilis, Suriye, Güncel
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