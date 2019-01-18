Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
56 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e geldi.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep
'e geldi. Hatay
'dan gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, kente ulaştı.
Bir süre bekleyen konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa
istikametine ilerledi.
Araçların sınır birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:22 Kaynak: AA
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