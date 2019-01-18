Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

56 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e geldi.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e geldi.

Hatay'dan gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, kente ulaştı.

Bir süre bekleyen konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerledi.

Araçların sınır birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Hatay, Gaziantep, Suriye, Güncel
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