Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı.
Hassa ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:31 Kaynak: AA
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