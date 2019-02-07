Suriye sınırına askeri sevkiyat
28 dakika önce
Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.
Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:45
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