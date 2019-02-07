Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

56 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen kamyonlar ile askeri iş makinesi taşıyan tırlardan oluşan konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Konvoy geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezindeki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Askeri iş makineleri ile kamyonların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Türkiye, TSK, Suriye, Güncel
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