Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
20 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından, Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Diğer illerdeki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komandolar Kilis
'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcılar ile komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:20 Kaynak: AA
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