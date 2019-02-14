Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcı ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınır hattına mühimmat, zırhlı personel taşıyıcı ile asker sevkiyatı gerçekleştirildi.

Hatay-Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Kırıkhan ilçe merkezinden geçti. Reyhanlı'ya doğru yönelen konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

Hatay, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 01:27:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]