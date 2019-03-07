Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
), Suriye
sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden geçti. Hassa- Kilis
güzergahına doğru yönelen konvoydaki askerlerin Suriye sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:48 Kaynak: DHA
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