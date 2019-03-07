Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Hassa- Kilis güzergahına doğru yönelen konvoydaki askerlerin Suriye sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:48 Kaynak: DHA

TSK, Suriye, Güncel
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