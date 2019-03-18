Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
58 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçları, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçları, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınıra ulaştı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gece saatlerinde Suriye sınır birliklerine asker ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı
ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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