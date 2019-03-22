Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
2 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yaptı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yaptı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:12 Kaynak: DHA
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