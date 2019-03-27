Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

29 dakika önce

MARDİN'den yola çıkan askeri araçlar Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

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MARDİN'den yola çıkan askeri araçlar Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Mardin'deki askeri birliklerden takviye amaçlı yola çıkan zırhlı araçlar bulunduğu askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyda zırhlı iş makineleri de yer aldı. Konvoy ilçe merkezindeki Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:10 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, Mardin, Suriye, Güncel
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