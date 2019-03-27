Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
20 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Şanlıurfa'ya geldi.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Şanlıurfa
'ya geldi. Türkiye
'deki farklı birliklerden gönderilen ve aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Ceylanpınar
ilçesine ulaştı.
Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:15 Kaynak: AA
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