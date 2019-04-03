Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay- Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay- Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:32 Kaynak: DHA
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