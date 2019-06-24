Suriye sınırına askeri sevkiyat
32 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:29 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki farklı birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 20 zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesine geldi.
Zırhlı personel taşıyıcı ve komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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