Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu

Suriye'de işkence mağdurları rejimin zindanlarını anlattı: Nefes almamız bile bir işkenceydi!

23 Haziran'dan sonra 4 parti, "yeni Anayasa" için masaya oturdu

Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi