Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:52 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay
'ın Reyhanlı
ve Kırıkhan
ilçesine zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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