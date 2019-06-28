Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:40 Kaynak: AA
Hatay, TSK, Komando, Suriye, Güncel
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