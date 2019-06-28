Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:03 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay
'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Yayladağı
ilçesinden geçti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu
Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
Suriye'de işkence mağdurları rejimin zindanlarını anlattı: Nefes almamız bile bir işkenceydi!
Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu