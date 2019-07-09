Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:29 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından, Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis
'e ulaştı.
Konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırı istikametine hareket etti.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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