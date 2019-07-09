Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Hatay'dan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderilen mühimmat ve personel taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Hatay Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:08 Kaynak: AA
'dan Suriye
sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderilen mühimmat ve personel taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep
'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü kamyon, uçaksavar, zırhlı ambulans, yakıt tankı ile askeri personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy kent merkezine geldi.
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istikametine ilerleyen konvoydaki personel ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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