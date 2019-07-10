Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.
Suriye Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:59 Kaynak: AA
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametinden ilçeye geldi.
Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığına bırakılan askeri araçların, sınır hattındaki alanlara konuşlandırılacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
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