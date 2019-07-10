Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece yola çıkan, aralarında obüs ve zırhlı araçların da olduğu 20 araçlık konvoy, dün gece geç saatlerde Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma eşliğinde ilçeye ulaşan konvoy, daha sonra Hudut Tabur Komutanlığı'na giriş yaptı.
- Şanlıurfa
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