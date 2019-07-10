Suriye sınırına askeri sevkiyat



ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece yola çıkan, aralarında obüs ve zırhlı araçların da olduğu 20 araçlık konvoy, dün gece geç saatlerde Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma eşliğinde ilçeye ulaşan konvoy, daha sonra Hudut Tabur Komutanlığı'na giriş yaptı.



- Şanlıurfa