Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel


ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece yola çıkan, aralarında obüs ve zırhlı araçların da olduğu 20 araçlık konvoy, dün gece geç saatlerde Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma eşliğinde ilçeye ulaşan konvoy, daha sonra Hudut Tabur Komutanlığı'na giriş yaptı.

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
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