Suriye sınırına askeri sevkiyat
30 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:24 Kaynak: AA
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, ilçeye giriş yaptı.
Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığına bırakılan askeri araçların, sınır hattındaki alanlara konuşlandırılacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
Meralarda yetişen kurbanlıklara yoğun ilgi! Yurt dışından bile alıcılar geliyor Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"