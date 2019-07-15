Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

9 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.

Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezinden geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:40 Kaynak: AA
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