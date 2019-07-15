Suriye sınırına askeri sevkiyat
10 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:50 Kaynak: AA
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine ulaştı. Türkiye
'deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.
Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezinden geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
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