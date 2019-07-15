SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
6 saat önce
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 04:37 Kaynak: DHA
TÜRKİYE- Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.
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