Son Dakika Haberleri: SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Son Dakika Güncel Haber

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

6 saat önce

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

TÜRKİYE- Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.
SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 04:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Denizde panik anları! Kargo gemisi limana çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:30:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]