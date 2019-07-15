Suriye sınırına askeri sevkiyat
3 saat önce
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
TÜRKİYE- Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yola çıkan, içinde obüslerin de olduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen askeri araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.
- Ceylanpınarşanlıurfa
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